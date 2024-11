Raphinha elogia atuação do Brasil: ‘Jogamos pra c…’

Camisa 10 é um dos poucos destaques da Seleção no empate frustrante por 1 a 1 com o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Raphinha destacou a atuação da Seleção Brasileira no empate por 1 a 1 com o Uruguai, nesta terça-feira, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Mesmo com vaias da torcida, o camisa 10 do Brasil elogiou o desempenho do time, na Arena Fonte Nova, e ainda valorizou o ponto conquistado.

“Acho que a vaia é mais pelo resultado, porque na minha opinião jogamos pra caralho. Estou orgulhoso de quem jogou e até quem está no banco. Fizemos de tudo para buscar o resultado. Jogamos muita bola, tem que sair de cabeça erguida. O que fizemos aqui vai ser difícil ganhar da gente. O futebol pune. A gente consegue um ponto que é importante para a gente. A gente é forte e está preparado para qualquer um que vier”, disse Raphinha.