Palmeiras conquista nos pênaltis o tricampeonato do Paulistão Feminino

Palestrinas vencem Corinthians no tempo regulamentar, brilha nos pênaltis com a goleira Tapia e levanta a taça em Campinas

As Palestrinas precisavam ganhar por ao menos um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis e cumpriram o dever de casa. A partida foi disputada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, por recomendação da Polícia Militar à Federação Paulista de Futebol, temendo um confronto de torcidas organizadas na capital paulista.

O Palmeiras é campeão do Paulistão Feminino 2024. Nesta quarta-feira (20), as Palestrinas venceram o Corinthians por 2 a 1 no tempo regulamentar, forçaram os pênaltis e levaram a melhor na disputa por 5 a 4 para conquistar o tri da competição. A goleira Tapia foi a grande destaque ao defender três pênaltis e ajudar o Verdão a ficar com o título. Dudinha e Amanda Gutierres confirmaram o triunfo nos 90 minutos, enquanto Vitória Yaya anotou o gol das Brabas.

O Palmeiras dominou o primeiro tempo e levou uma boa vantagem para o intervalo. As Palestrinas pressionaram o Corinthians no campo ofensivo e Brena foi uma dos destaques. A volante participou dos dois gols.

Na segunda etapa, no entanto, o Corinthians mudou a postura e diminuiu o placar logo no primeiro minuto, com Vitória Yaya. O placar deixou o jogo mais aberto e ambas as seleções criaram chances de balançar a rede. Porém, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final e a disputa do título foi para os pênaltis.

Assim, a estrela da goleira Tapia brilhou e ela defendeu três cobranças para confirmar o título do Palmeiras.