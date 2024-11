Lucas Moura evita a derrota do São Paulo em Bragança

Bragantino abre o placar, mas o craque são-paulino faz um gol na raça ainda no 1º tempo, garantindo o 1 a 1 no placar.

O Bragantino, que não vence há dez jogos, desde 1/9 (7 empates e 3 derrotas) e tem 37 pontos. Assim, segue na zona de rebaixamento, em 18º. O São Paulo, que ainda sonha em terminar no G4 (zona direta para a Libertadores), permanece em sexto, com 58 pontos.

Bragantino e São Paulo fizeram um jogo de altos e baixos (mais baixos) na tarde desta quarta-feira, 20/11, pela 34ª rodada do Brasileirão. No fim, empataram em 1 a 1 neste duelo no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O time da casa saiu na frente com Sasha, mas o São Paulo empatou ainda no primeiro tempo, em uma jogada de muita raça de seu melhor jogador, Lucas Moura.

O São Paulo começou muito mal, levando um baile do Bragantino nos primeiros minutos, John John obrigo Rafael a grande defesa, e sofrendo um gol aos 16. John John aproveitou a marcação frouxa de Alan Franco e foi ao fundo, cruzando para Sasha, que, de primeira, completou para o gol. Logo depois, aos 18 minutos, Rafael fez uma grande defesa para evitar o segundo gol do Bragantino. O time visitante seguiu pressionando e, por pouco, não marcou aos 19. Primeiramente, Juninho Capixaba cruzou e, quase na linha, Juan salvou. Contudo, a bola continuou no ataque e Capixaba acertou a trave de Rafael.

Lucas Moura empata na raça

Entretanto, como quem não faz, leva, aos 24 minutos, Lucas Moura, numa jogada de raça e individualidade, ganhou de Lucas Evangelista e fez um gol espetacular, com direito a pedalada, dividida, perder o tempo da bola e se recuparar até dar um chute quase sem ângulo, em falha de Cleiton. Foi seu gol de número 50 com a camisa são-paulina.

O jogo passou a ficar lá e cá, bem movimentado, com os times próximos do gol e a melhor oportunidade aos 45, para o Bragantino. Lincoln entrou livre pela esquerda, invadiu a área e chutou raspando a trave esquerda de Rafael. Fim de uma etapa em que o Bragantino foi mais objetivo e teve as melhores oportunidades, já que finalizou mais (6 a 4). No entanto, o São Paulo, que fez gol no seu único chute no alvo, teve maior posse de bola, com 61%.

Segundo tempo: São Paulo pouco assusta

Na etapa final, o jogo foi de estudos, com poucas chances claras nos primeiros 30 minutos. A exceção foi quando Jhon Jhon aproveitou um erro de Sabino, mas o chute mais parecia um cruzamento que Sasha tentou alcançar. Com as alterações promovidas por Zubeldía, o São Paulo desncaixou o seu jogo e os minutos dinais forasm do Bragantino. Sasha desperdiçou uma chance e Juninho Capuixaba, num erro de marcação de Igor Vinícius entrou livre pela esquerda e obrigou Rafael a fazer grande defesa, segurando o 1 a 1.