Depay protesta contra calor: ’30 graus, não consigo entender isso’

O centroavante Memphis Depay abriu o placar do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20/11) pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, apesar da vitória do Timão por 2 a 1, ele saiu reclamando do forte calor na Neo Química Arena. Assim, protestou contra o horário da partida, algo que ele disse não compreender.

“11 da manhã é a primeira vez na minha carreira. 30 graus (de temperatura), eu não entendo por que fazem isso”, queixou-se.