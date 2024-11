Depay e Yuri Alberto marcam, e Corinthians vence mais uma

O Corinthians venceu o Cruzeiro, por 2 a 1, na manhã desta quarta-feira (20/11), sob o forte calor de uma Neo-Química Arena lotada. Em jogo pela 33ª rodada do Brasileirão, o Timão aproveitou que o Cruzeiro poupou seus titulares para a final da Sul-Americana (neste sábado, contra o Racing-ARG, em Assunção) e foi arrasador nos 20 minutos iniciais. Marcou seus gols neste período com Memphis Depay e Yuri Alberto ampliou. Mas a Raposa teve reação ainda no primeiro tempo com gol de Kaiki.

O calor estava muito forte. Por isso, o Corinthians deu uma freada no ritmo após os 20 minutos. Isso deu a possibilidade de o Cruzeiro sair um pouco mais ao ataque. Aos 30 minutos, rolou parada técnica e Fernando Diniz deu uma bronca na equipe, pedindo intensidade. E três minutos depois, no primeiro chute, o Cruzeiro marcou em finalização de Kaiki, que desviou em Ramalho e matou Hugo Souza: 2 a 1. Foi o primeiro gol do lateral-esquerdo (figurinha carimbada em seleções de base) como profissional.

Segundo tempo menos intenso

Sem Yuri Alberto, que saiu no intervalo sentindo uma lesão na coxa e com Memphis com menos fôlego, o Corinthians fez um segundo tempo com menos intensidade ofensiva. Teve um lance confuso em que Talles Magno chutou e o goleiro Anderson salvou. Conforme o tempo passou e com o calor, o jogo ficou mais preso no meio de campo e seguiu sem alteração no placar. Mas quase o Timão fez um gol no fim, com Memphis Depay acertando a trave e na sobre Talles Magno pegar mal e mandar para fora.

De ruim para o Corinthians, com a quinta vitória seguida (quatro no Brasileirão e uma na Sula), o amarelo bobo que Depay levou no fim. Está suspenso fora do jogo com o Vasco.

CORINTHIANS 2X1 CRUZEIRO

34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 20/11/2024

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 46.056

Público pagante: 45.746

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Alex Santana, 13’/2ºT), Breno Bidon (Coronado, 13/2ºT), André Carrillo (Charles, 24’/2ºT) e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Pedro Raul, 49’/2ºT) e Yuri Alberto (Talles Magno, Intervalo). Técnico: Ramón Díaz

Cruzeiro: Anderson; Wesley Gasolina (Lucas Romero, 29’/2ºT), Jonathan Jesus, Zé Ivaldo e Kaiki Bruno; Peralta (Wallace, 20’/1ºT), Lucas Silva (Kaiki Kenji, 29’/2ºT), Ramiro e Mateus Vital; Barreal (Matheus Henrique, 20’/2ºT) e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Memphis Depay, 10’/1ºT (1-0); Yuri Alberto, 15’/2ºT (2-0); Kaiki, 33’/1ºT (2-1)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Maira Mastella Moreira(RS)

VAR: Rafael Traci (RS)

Cartões amarelos: Ramalho, Carrillo, Memphis Depay (COR); Kaiki Bruno, Lucas Silva (CRU