Camilla Orlando celebra título do Palmeiras: ‘A gente merecia’

A conquista veio com uma virada, já que o Alviverde havia perdido na ida por 1 a 0. Após a partida, a treinadora do Palmeiras, Camilla Orlando, exaltou a continuidade do time em relação ao segundo tempo do jogo da Neo Química Arena.

O Palmeiras conquistou o terceiro título paulista feminino de sua história. Na tarde desta quarta-feira (20), o Verdão bateu o Corinthians nos pênaltis por 2 a 0, após ter vencido no tempo normal por 2 a 1, e ficou com a taça que não vinha desde 2022.

“Eu comentei com as atletas que esse era o terceiro tempo, não o primeiro tempo do segundo jogo, porque a gente terminou com um segundo tempo muito bom lá e conseguimos trazar para cá, dar sequência. Foi uma pena aquele gol no início do quarto tempo, mas que bom que a gente conseguiu se consagrar campeã, mesmo nos pênaltis. A gente se preparou muito neste ano para se tivesse essa oportunidade, a gente conseguisse se consagrar campeã”, pontuou a treinadora.