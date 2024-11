Athletico bate o Atlético-GO e abre distância para o Z4 do Brasileirão

Furacão faz 2 a 0, com direito a recorde de público na Ligga Arena, e chega à 13ª posição; Dragão, por sua vez, está à beira do rebaixamento

A partida contou com recorde de público na história do estádio athleticano – foi a terceira quebra seguida, após os recordes nos jogos contra Vitória e Atlético-MG. O Dragão, que em nenhum momento se entregou e até flertou com a vitória, fica muito perto da queda. Lanterna, a equipe goiana só pode chegar a 38 pontos, sendo que o primeiro time fora do Z4 tem 37.

Fora de casa e “sem nada a perder”, o Atlético-GO jogou solto, especialmente no primeiro tempo. Luiz Fernando, em ótimo cruzamento de Bruno Tubarão, superou Mycael, mas Lucas Belezi tirou em cima linha, logo com dez do primeiro tempo.

Já nos acréscimos, aos 45+2′, Cuello tirou o grito de gol de seu torcedor. Em jogada individual, até parecida com seu golaço contra o Atlético-MG, no sábado (16), ele cortou da esquerda para o centro e chutou colocado no canto. Desta vez, porém, rasteiro, superando Ronaldo.

Em ótima jogada pela esquerda, Cuello cruzou rasteiro para Di Yorio, que, de primeira, errou o alvo. Adriano Martins, porém, o atrapalhara de maneira faltosa. Assim, o árbitro, solicitado pelo VAR, foi à tela à beira do campo e marcou pênalti. O próprio Di Yorio, no entanto, perdeu a cobrança, com o goleiro Ronaldo espalmando a bola na trave e evitando o gol inicial. Ao deixar o campo na etapa final, Yorio recebeu muitas vaias e xingamentos da torcida.

Após sofrer certa pressão, com o Atlético-GO errando o alvo em boas oportunidades, o Athletico conseguiu o segundo gol. Aos 20′, Nikão recebeu na meia-lua e, de direita (pé ruim), chutou forte para dobrar a vantagem do Furacão.

O começo da etapa final foi alucinante. Primeiro, logo no segundo minuto, Cuello disparou, driblou dois e soltou uma pancada que, não fosse o goleiro Ronaldo, representaria mais um golaço na Ligga Arena. Depois, a reposta. Shaylon deu passe genial de cabeça para Bruno Tubarão acertar a trave. Na sobra, Alejo Cruz isolou com o gol “aberto”.

Pouco depois, aos 29′, Thiago Heleno deixou o Athletico com menos um. Ele cometeu falta duríssima em Janderson e recebeu amarelo. Após solicitação do VAR, Alex Gomes Stefano (RJ) mostrou o cartão vermelho direto ao defensor do Furacão. No entanto, com a vantagem de dois gols no placar, o time da casa soube segurar a vitória na reta final. Ainda deu tempo para Bruno Zapelli perder um gol inacreditável, debaixo do gol vazio.

Próximos passos

O Athletico respira e muito com a vitória. Afinal, a equipe sobe para a 13ª posição, com 40 pontos, e já abre três para o Juventude, primeiro time do Z-4. O time treinado por Lucho González encara o Bahia, na Arena Fonte Nova, no domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. Os últimos três jogos são contra: Fluminense (c), Red Bull Bragantino (c) e Atlético-MG (f).

Já o Atlético-GO pode confirmar matematicamente seu rebaixamento ainda nesta rodada. Com 26 pontos e apenas quatro rodadas para o fim do certame, o Dragão só pode chegar a 38. O primeiro time fora da zona (Fluminense) possui 37 pontos. Pela frente, os goianos terão Palmeiras (c), Vasco (f), Fortaleza (c) e Bahia (f).