Astro da Premier League tem rotina aventureira ao protagonizar comercial

O atacante Erling Haaland, que disputa a Premier League pelo Manchester City foi protagonista em comercial de fones de ouvido lançado na última terça-feira(19). O jogador simula práticas de sobrevivência em uma região que se assemelha a florestas e próximo a montanhas na Noruega, sua terra natal. No vídeo, o craque aparece em uma rotina selvagem, com algumas práticas como cortar lenha, flexão de braços na beira de um lago, exercício de “barra” ao se pendurar em um penhasco e corrida em pedaços de madeira na água. Assim como aparece na companhia de lobos, caminhando sobre chamas e até no meio da neve.

No comercial da empresa norte-americana "Beats By Dre", especialista em equipamento de áudios, o atacante que disputa a Premier League exibe o fone de ouvido mais novo da companhia. A propósito, o é slogan "Ordinário é para todas as outras pessoas".

Já nas quatro linhas, Haaland se destacou em confronto entre Noruega e Cazaquistão pela Liga das Nações. Isso porque o centroavante anotou três gols e, com o resultado positivo, a seleção nórdica garantiu a classificação para a Primeira Divisão do torneio. Manchester City busca recuperação na Premier League Na Premier League, ele lidera a artilharia com 12 gols depois de 11 rodadas. Apesar de ainda se sobressair individualmente, de forma coletiva, a equipe se encontra na segunda colocação, cinco pontos atrás do líder, o Liverpool. Além disso, passa por uma fase atípica, já que as últimas temporadas são de conquistas. Os Citizens vêm de quatro derrotas consecutivas neste início de temporada. A primeira delas, aliás, custou a eliminação na Carabao Cup.