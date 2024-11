Tata Martino pede demissão do Inter Miami, time de Messi

O técnico Gerardo “Tata” Martino não seguirá no comando do Inter Miami, time de Messi. Segundo a imprensa americana, o argentino decidiu deixar a equipe por motivos pessoais. Aliás, o pedido de demissão acontece 10 dias após a eliminação na MLS. O clube ainda não confirmou a informação.

O treinador chegou ao clube dos Estados Unidos em junho de 2023. Nesta temporada, conquistou o título da Supporters’ Shield ao fazer a melhor campanha regular do Major League Soccer. Aliás, com esse feito, a Fifa decidiu ceder uma vaga ao clube no Mundial de 2025. Porém, a equipe foi eliminada no mata-mata pelo Atalanta United, após derrota por 3 a 2 nas quartas de final da Conferência Leste.