Palmeiras x Corinthians, pela final do Paulistão feminino: onde assistir e escalações

As equipes vão se enfrentar pelo segundo e decisivo jogo nesta quarta-feira (20), no Estádio Brinco de Ouro Crédito: Jogada 10

Os dois últimos campeões do Paulistão feminino vão se encontrar para disputar o título do torneio nesta temporada: Palmeiras x Corinthians. Na primeira partida, as Brabas venceram por 1 a 0 na Neo Química Arena, mas agora precisam segurar as Palestrinas fora. A partida será nesta quarta-feira (20), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida será transmitida pela TV Globo (SP), TV Cultura, SporTV, TNT, Record News, MAX (streaming), Play Plus (streaming), R7 (streaming), Paulistão (YouTube) e Centauro (YouTube).

Como chega o Palmeiras Precisando reverter o revés da primeira partida, o time alviverde conta com sua torcida para realizar o feito. Campeãs em 2022, querem conquistar novamente o título nesta temporada e, para isso, precisam vencer por pelo menos um gol de diferença. Aliás, para a decisão, a técnica Camilla Orlando poderá contar com o retorno de Taina Maranhão, que cumpriu suspensão na última partida. Mas a jogadora deve iniciar a partida no banco de reservas.