Palmeiras aciona CBF para ter torcida contra o Cruzeiro

O Palmeiras acionou a CBF, nesta terça-feira, (19/11) contra o pedido do vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, para que o duelo contra o Cruzeiro, no Mineirão, seja com torcida única. O jogo está marcado para o dia 4 de dezembro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O documento, assinado pela presidente Leila Pereira, sugere que a entidade determine a alteração do local da partida para uma cidade de outro estado, caso o governo de Minas Gerais entenda não possuir estrutura e efetivo policial para garantir a presença de torcedores do Palmeiras no jogo.

O motivo da solicitação do vice-governador de Minas Gerais é em razão da briga entre as organizadas das duas equipes, que aconteceu há um mês e que resultou na morte de um cruzeirense. Segundo a polícia, cerca de 150 palmeirenses armaram uma emboscada para dois ônibus com cruzeirenses. Aliás, um dos veículos acabou queimado, deixando uma vítima. José Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, era integrante da Máfia Azul de Sete Lagoas (MG) e morreu carbonizado. Ele deixa uma filha de sete anos. Aliás, além da morte de um torcedor do Cruzeiro, a emboscada deixou 17 feridos, que acabaram encaminhados para hospitais em Mairiporã e Franco da Rocha. Entre eles, 14 sofreram ferimentos leves e já receberam alta, enquanto outros três ficaram em estado grave. “Fizemos pedidos aos responsáveis que o jogo seja de torcida única. Se isso não for atendido, que, infelizmente, não somos nós que tomamos essa decisão. Nós vamos judicializar, para impedir que a torcida do Palmeiras frequente o estádio”, disse Mateus Simões.