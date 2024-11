Invicto no Maracanã, Thiago Silva é um dos trunfos do Fluminense na reta final do Brasileirão

Apesar das eliminações nas Copas do Brasil e Libertadores, os comandados do técnico Mano Menezes conseguiram reagir no Brasileirão. Contudo, ainda não conseguiram garantir a permanência na elite. Com 37 pontos, só estão fora do Z4 por causa do número de vitórias, já que Juventude, que está na zona, Criciúma e Athletico-PR tem a mesma pontuação.

Ídolo do Fluminense, Thiago Silva retornou ao clube depois de dezesseis anos de futebol europeu e muito destaque na seleção brasileira. Quatro meses após sua reestreia, o defensor é um dos trunfos do Tricolor na luta contra o rebaixamento, visto que está invicto no Maracanã. Ele traz mais consistência e eleva a qualidade do setor defensivo quando está em campo.

Com o Monstro em campo, o Fluminense soma 15 partidas, com oito vitórias, três empates e quatro derrotas (todas longe do Rio de Janeiro) e o aproveitamento de 60%. Caso a equipe mantenha esses números com o defensor em campo, nas últimas cinco rodadas, conseguirá escapar do rebaixamento. Os tropeços foram contra Juventude, Grêmio, Atlético-MG e Internacional, fora de casa.

Por outro lado, o zagueiro terá que redobrar a atenção diante do Fortaleza, na sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Isso porque ele está na lista de pendurados ao lado do lateral-direito Samuel Xavier, do zagueiro Manoel, do volante Martinelli, do técnico Mano Menezes e do ponta Marquinhos.

Recuperado de lesão e focado em salvar o Tricolor

Mesmo com os bons números, Thiago Silva não conseguiu emplacar a sequência que queria para ajudar a equipe. Afinal, sofreu uma lesão no calcanhar esquerdo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG. Na volta, atuou no sacrifício e teve que ficar de fora por quase cinco semanas.

Por fim, recuperado, o zagueiro tende a ser titular diante do Leão do Pici. Além de comandante em campo, trazendo experiência e qualidade para que o Fluminense fique com os três pontos.