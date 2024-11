Esposa de Lucas Paquetá gera polêmica e é rebatida por ex-BBB

Uma polêmica entre Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, e Lucas Pizane, ex-BBB, movimentou as redes sociais nesta terça-feira (19). Após Duda publicar um vídeo em que relata sua preocupação com a segurança no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, Pizane se manifestou para rebater as falas da influenciadora sobre o ponto turístico de sua cidade natal.