Diante do Bahia em Salvador, Palmeiras busca não reviver situação da temporada passada

Com chances reais de título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se depara com a última pausa para a Data Fifa da temporada, agora em novembro. Após a paralisação, a reta final do torneio de pontos corridos reservará ao Verdão um encontro com o Bahia, adversário que não traz boa lembrança recente em seus domínios.

A cinco partidas do encerramento do Brasileirão, os alviverdes buscarão não reviver o ocorrido em 2023, quando perderam para os baianos justamente depois do período sem jogos.