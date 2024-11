David Luiz é mais um desfalque do Flamengo contra o Cuiabá

O Flamengo tem mais um desfalque para a partida contra o Cuiabá. O zagueiro David Luiz está com febre e mal-estar e, portanto, não viaja com a delegação para o confronto. Além dele, o Rubro-Negro não vai contar com outros jogadores para o confronto. Além de David Luiz, Filipe Luís também não terá à disposição o atacante Gabigol, que segue afastado pela diretoria e Luiz Araújo e De la Cruz que estão em fase final de recuperação e não estão em condições de jogo, também ficam no Rio.

Outro desfalque até o momento é Bruno Henrique está suspenso por conta da expulsão na semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Ele recebeu dois jogos de suspensão por solada que atingiu o rosto de Matheuzinho. No entanto, o Flamengo tenta a obtenção do efeito suspensivo para poder contar com o jogador e, assim, viaja com a delegação para Mato Grosso.

Por fim, o Flamengo decidiu não contar com Gerson, Léo Ortiz, Varela e Plata, ou seja, os jogadores selecionáveis. Todos vão atuar nesta terça-feira e, segundo o “ge”, o clube entende que não tem necessidade deles se submeterem a um esforço fora do comum. Vale ressaltar que Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Viña e Everton Cebolinha também são desfalques por lesões.