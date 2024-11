Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitagem

Corinthians e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira (20/11), às 11h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão é o 11° colocado e conseguiu abrir quatro pontos de diferença para a zona de rebaixamento. Mais do que isso, começou a sonhar com uma vaga entre os sete primeiros colocados e disputar a Libertadores. G-7 que quem abre é justamente a Raposa, com 47 pontos, mas que está com a cabeça na final da Copa Sul-Americana, no próximo final de semana.

Como chega o Corinthians

O Timão tem grandes dúvidas no setor defensivo. Isso porque Félix Torres e José Martínez estão com suas respectivas seleções nesta Data-Fifa e não vão voltar a tempo. Além disso, Cacá e André Ramalho passaram a última semana no departamento médico e são dúvidas. A expectativa é que um destes dois nomes volte para atuar contra o Cruzeiro e fazer parceria com Gustavo Henrique. Caso nenhum tenha condições, o técnico Ramón Díaz deve improvisar Raniele no setor ou apostar no garoto Renato, do Sub-20.

Uma vitória diante do Cruzeiro, em duelo que pode marcar o reencontro com Cássio, praticamente eliminará qualquer chance de rebaixamento para a Série B, luta que marcou a trajetória do time nesta edição do Brasileirão.

Como chega o Cruzeiro

Já o Cruzeiro terá um time bastante alternativo na Neo Química Arena. Afinal, a equipe concentra todas as suas atenções na final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, da Argentina, no próximo final de semana. Assim, o técnico Fernando Diniz deve colocar uma equipe com várias mudanças.