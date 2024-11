CBF lança campanha para buscar raízes de jogadores e revela ancestrais de Vini Jr

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A campanha aconteceu durante o aquecimento dos jogadores. Houve a presença do presidente Ednaldo Rodrigues e do pai de Vini Jr, com entrega de um certificado, além de vídeo no telão da Arena Fonte Nova antes do jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias.