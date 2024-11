‘Deveria ter ganho cinco bolas de ouro’, crava Buffon sobre Neymar

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 28: Neymar of Paris Saint-Germain and Gianluigi Buffon of Paris Saint-Germain celebrate victory following the UEFA Champions League Group C match between Paris Saint-Germain and Liverpool at Parc des Princes on November 28, 2018 in Paris, France. (Photo by Clive Rose/Getty Images) Crédito: Clive Rose

O nome de Neymar não é assunto somente pela possibilidade de retorno ao Santos para a temporada 2025. Isso porque, em entrevista dada para o jornal italiano ‘Corriere della Sera’, o ex-jogador Gianluigi Buffon tratou de fazer rasgados elogios ao atacante brasileiro.

A figura histórica do futebol mundial comentava sobre o fato de ter atravessado diferentes gerações de grandes nomes do esporte por conta da longevidade de sua carreira. O primeiro jogo do arqueiro como profissional, aliás, completa 29 anos nesta terça-feira (19), oportunidade onde resistiu ao poderoso ataque do Milan formado por George Weah e Roberto Baggio. A saber, o placar do confronto válido pelo Campeonato Italiano da temporada 1995/1996 foi 0 a 0.

Além das citações, Buffon foi “provocado” a escolher apenas um companheiro como o seu favorito. E o italiano não teve dúvidas ao apontar Neymar e fazer uma afirmação de nítida admiração: “Joguei com três gerações, Zidane, Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta… (mas escolho) Neymar. Pelo atleta e pessoa que ele é, deveria ter ganhado cinco bolas de ouro.” Faltou seriedade? No período que atuou com Neymar no Paris Saint-Germain (único clube fora da Itália que atuou), Gianluigi Buffon passou por uma dolorida eliminação de Liga dos Campeões da Europa para o Manchester United. Nesse sentido, mesmo vencendo como visitante por 2 a 0, o PSG perdeu por 3 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, e caiu nas quartas de final da edição 2018/2019.