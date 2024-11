Thiago Maia volta a causar preocupação em treino do Internacional

Volante deixou treino do Colorado com dores musculares. Ele já havia causado susto em outra atividade anterior Crédito: Jogada 10

O meio-campista Thiago Maia volta a ser motivo de apreensão para o Internacional. Afinal, ele novamente deu susto em atividade, dessa vez nesta segunda-feira (18), no CT Parque Gigante. O volante alegou incômodos musculares e deixou a atividade antecipadamente. Deste modo, o jogador vai passar por exames de imagem para averiguar se houve uma contusão. Caso o titular de Roger Machado não tenha condições de atuar, a tendência é a de que Bruno Henrique seja o seu substituto. Inclusive, foi o camisa 8 quem preencheu a lacuna deixada por Thiago Maia. Anteriormente, o atleta já havia sofrido problema em treinamento anterior de preparação para o compromisso seguinte do Colorado. Ele se chocou com um equipamento e sofreu um corte no joelho direito. Assim, precisou de atendimento do departamento médico, mas deu continuidade à atividade com o restante do grupo, na sequência.

Outra dúvida no time é o meio-campista Bruno Tabata, também por desconfortos musculares. Devido ao problema, ele vem sendo poupado de atividades com o restante do grupo e realiza somente treinos à parte, com controle de carga. O camisa 17 havia se tornado titular nas últimas rodadas. Assim, se não estiver nas condições ideais, Gabriel Carvalho deve retornar aos 11 iniciais.

Ausências certas no Internacional Apesar das indefinições, o técnico Roger Machado será obrigado a fazer mudanças no time titular. Isso porque os dois laterais titulares, Bruno Gomes e Bernabei, serão baixas por cumprir suspensão automática. Deste modo, a tendência é a de que Braian Aguirre faça sua estreia pelo Colorado no lado direito três meses após a sua chegada. Ele deve entrar na vaga de Bruno Gomes. Já na esquerda, Renê provavelmente volte a ter chances no lugar de Bernabei. O Inter já conta com planejamento logístico para o retorno dos três jogadores do seu grupo que foram convocados para as suas seleções. Tratam-se do goleiro Rochet, que está a serviço do Uruguai. Além dos atacantes Borre e Valencia, que vão defender Colômbia e Equador, respectivamente, em compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas.