Textor revela planos para o Botafogo em 2025: ‘Quatro grandes aquisições’

O dono da SAF do Glorioso acalmou os alvinegros com as previsões para a próxima temporada e também comentou sobre a crise no Lyon

“Nosso plano no Botafogo é vender muito e comprar ainda mais. É aumentar o nível, estar no top-3 do Brasil todo ano, lutar pela Libertadores todo ano. Torcedores lá podem ficar loucos com essa questão de compartilhar transferências, mas a água flui por onde tem que fluir, os jogadores vão para onde têm que ir. Grande parte dos torcedores no Brasil acredita em mim”, disse.

Em coletiva concedida no último sábado (16), na França, John Textor falou sobre os planos para a próxima temporada do Botafogo. Aliás, segundo o empresário, os problemas financeiros de seu clube francês, o Lyon , não vão interferir no próximo ano alvinegro.

“Ninguém no Botafogo se preocupa, eles entendem que isso funciona bem. Temos um orçamento grande de vendas para ajudar esse clube (Lyon) e acreditamos que vamos ultrapassar as projeções que mostramos”, opinou.

Um dos temas abordados na entrevista foi o possível impacto dos problemas financeiros do Lyon no Botafogo. O clube francês tem uma dívida de 505,1 milhões de euros, cerca de R$ 3 bilhões . Mas segundo o dirigente inglês, isso não será um problema.

“Montamos esse elenco (do Botafogo) a partir de transferências gratuitas, junto com duas grandes contratações. Montaremos um elenco mais forte ainda ano que vem com quatro grandes contratações. Vamos continuar atraindo grandes jogadores como Igor Jesus, que estava nos Emirados Árabes e hoje é titular da Seleção”, previu.

Entenda a situação do clube francês

O Lyon, clube gerenciado por John Textor, está proibido de contratar jogadores na janela de transferências de janeiro e acabará sendo rebaixado ao final da temporada caso não controle sua situação financeira. A decisão foi anunciada pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão fiscalizador do futebol francês, no dia 15 de novembro.

De acordo com informações da imprensa francesa, o clube, atualmente, enfrenta uma dívida de 505,1 milhões de euros (R$ 3 bilhões). Os auditores que analisam as contas do Lyon avaliam a possibilidade de emitir “um parecer não certificável” sobre as finanças individuais e consolidadas do Eagle Football Group, grupo responsável pela gestão do clube.

Divisão do dinheito entre Botafogo e Lyon

O time brasileiro poderia ajudar a situação do francês com a venda de jogadores que estão se destacando no mercado. Com os possíveis negócios, Textor explicou sobre a divisão de “verba” entre as partes, citando o dinheiro de competições e relações de jogadores.