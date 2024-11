Santos vai realizar pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O torneio acontecerá entre os dias 11 e 19 de janeiro. Os embates serão no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City e do Orlando Pride, e no Osceola County Stadium. A competição é diferente daquela que São Paulo, Cruzeiro e Atlético-MG também vão fazer nos Estados Unidos.