Santos decide demitir Carille e inicia negociação por rescisão

O técnico Fábio Carille não vai seguir no Santos em 2025. O Peixe optou pela demissão do treinador, que comandou a equipe na atual campanha da equipe na Série B. A decisão ocorre após derrota para o CRB e festa frustrada, no último domingo, na Vila Belmiro.

A diretoria do Santos realizou, nesta segunda-feira (18), uma reunião e definiu a saída de Fábio Carille. Mesmo com título já garantido, o técnico recebeu vaias da torcida durante o confronto da Série B.

O próximo passo é negociar a rescisão. O técnico, portanto, não deve comandar o Peixe no último jogo da temporada, contra o Sport, no domingo.

O contrato do técnico tem uma cláusula de renovação até o fim de 2025 devido ao acesso à elite nacional. O novo vínculo, também prevê aumento salarial. Além disso, Carille tem direito a um bônus de R$ 1,5 milhão. O motivo é a conquista do título da Série B.

Carille passou por pressão durante a Série B

Carille, aliás, chegou a balançar no cargo em outras ocasiões, como no empate por 2 a 2 contra a Ponte Preta, quando grande parte do Comitê de Gestão pressionou por sua demissão. Marcelo Teixeira, no entanto, manteve o técnico no comando.