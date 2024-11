Santos confirma Leandro Zago como treinador contra o Sport

O treinador é o comandante do Peixe no Brasileirão de Aspirantes. Na competição, o Alvinegro Praiano chegou até a semifinal, na qual foi eliminado na noite desta segunda para o Botafogo, nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Santos anunciou, na noite desta segunda-feira (18), o nome de Leandro Zago como treinador na despedida do Peixe da Série B, contra o Sport. Zago entra no lugar de Fábio Carille, que deixou o clube nesta horas antes da decisão .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Sua missão é terminar o ano do Santos e fazer a despedida da Série B diante do Sport, que busca o acesso dentro de casa. O confronto acontece na noite do próximo domingo (24), às 18h30, na Ilha do Retiro.