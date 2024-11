Paulinho, do Atlético, faz revelação importante sobre a final da Libertadores

O Atlético disputa com o Botafogo o título da Copa Libertadores. A final acontecerá no Monumental de Núñez, na Argentina, no dia 30 de novembro. O atacante Paulinho comentou sobre a decisão e as expectativas do elenco em busca do título.

“É o maior sonho de todos os jogadores. Para mim, particularmente, porque sempre me identifiquei muito com a Libertadores. Sempre foi meu sonho disputar uma final e, claro, conquistá-la. A gente falou muito sobre isso esse ano, esse sonho”, afirmou.