Karoline Lima revela nome de um possível filho com Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira estão juntos desde fevereiro deste ano. A influenciadora é ex de Éder Militão, que atualmente mantém um relacionamento com Tainá Castro, ex do zagueiro do Flamengo. Contudo, o camisa 4 rubro-negro e a atual do jogador do Real Madrid vivem uma disputa na Justiça em relação aos filhos.

