Ex-Arsenal é flagrado em encontro com atriz de filmes adultos

Atacante com passagem pelos Gunners fez algumas postagens enigmáticas que engatou relacionamento com a artista há alguns meses Crédito: Jogada 10

O atacante Nicolas Pepe, com passagem frustrada pelo Arsenal, movimentou a internet recentemente. Isso porque em um registro nas redes sociais, ele foi flagrado em um encontro com a atriz de filmes adultos Trump. Há rumores de que os dois estejam em um relacionamento há cinco meses. No entanto, os dois não confirmam esta versão. Em contrapartida, este jantar romântico é o último indício de que os dois estão namorando. Nos últimos meses, os dois vêm realizando postagens enigmáticas com conexão entre eles. Atualmente, o marfinense defende o Villarreal, da Espanha. Por sinal, Trump foi vista na área vip da casa do Submarino Amarelo em seu primeiro compromisso da temporada, o confronto com o Atlético de Madrid.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, a atriz já postou uma foto com a camisa da equipe espanhola, enquanto assistia a um jogo. Há também relatos de que os dois passaram férias juntos desde que conheceram. Ainda por cima, o veículo britânico “The Mail” aponta que Trump fez publicações com os filhos do jogador em seu canal privado no Snapchat.

Outra atitude questionável é que Pepe usa fotos da artista como plano de fundo do seu celular. Assim como registros deles dois em uma visita a um aquário como papel de parede. Trump, que na verdade se chama Keanna Nichele Jones, trabalha como atriz de filmes adultos desde os 18 anos e com bastante sucesso. Afinal, ela conta com mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram. Entretanto, seu atual foco é a produção de conteúdo autoral na plataforma “Only Fans”. Por sinal, ela afirma que não atua em filmes adultos desde 2020. Pepe defende o Villarreal desde o início desta temporada, depois de uma curta passagem pelo Trabzonspor, da Turquia, com somente 23 jogos. Destaque na França, mas insucesso no Arsenal Depois de destaque pelo Lille, ele despertou o interesse do Arsenal. Com isso, ele foi contratado a peso de ouro pelo clube de Londres em agosto de 2019. Na época, os Gunners desembolsaram 72 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões na cotação da época). Entretanto, ele nunca conseguiu corresponder ao alto investimento. Deste modo, após três temporadas, foi emprestado ao Nice, da França.