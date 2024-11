Bilionário que investe no Cruzeiro confirma presença em jogo decisivo

O Cruzeiro terá um torcedor especial na final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, no Paraguai. O bilionário João Adibe marcará presença no duelo decisivo da Raposa. Proprietário da farmacêutica Cimed, uma das patrocinadoras do clube, Adibe confirmou sua ida ao Paraguai. A presença, aliás, foi oficialmente divulgada na agenda do empresário.

“Estarei pessoalmente na grande final da Copa Sul-Americana com o nosso Cruzeiro. Se Deus quiser, vamos trazer esse título não só para Minas, mas para o Brasil inteiro. Bora lá”, declarou Adibe à ‘Itatiaia’.