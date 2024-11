Astro do Chelsea, Palmer surpreende equipe do McDonald’s em Manchester

Fora da convocação da Inglaterra, o craque dos Blues aproveitou o período na cidade natal para passar em um drive-thru do fast-food Crédito: Jogada 10

Cole Palmer aproveitou o raro período livre no calendário para seguir uma rotina mais habitual. Leia-se: “gente como a gente”. O astro do Chelsea fez uma parada inesperada em um drive-thru do McDonald’s de sua cidade natal, Manchester, e causou um alvoroço na equipe da rede de fast food. Na pressa por um lance rápido ou na intenção de causar menos alvoroço, Palmer decidiu passar no drive-thru de uma filial do McDonald’s na noite do último domingo (17). Cole, evidentemente, acabou reconhecido pela equipe ao parar na janela para efetuar o pedido. Funcionárias aproveitaram a chance para fazer um registro imitando a comemoração do atleta, com ele ao fundo da imagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O período de Data-Fifa serviu para Palmer curtir um pouco mais de lazer – além de dedicar-se à recuperação da lesão. O astro do Chelsea também foi visto participando de uma partida da League One, entrre Stockport e Wrexham, com uma máscara de esqui para proteger-se do frio nas arquibancadas.

Lesão de Palmer A ausência de Palmer nos jogos da Inglaterra, conta Grécia e República da Irlanda, ocorreu por motivos maiores. O jogador sofreu uma pancada no joelho durante o empate em 1 a 1 com o Manchester United, pela Premier League. Cole desfalcou o Chelsea na goleada por 8 a 0 sobre o Noah, pela Liga Conferência, e no duelo contra o Arsenal. Apesar dos passeios, Palmer tem se dedicado intensamente à recuperação. Na última sexta-feira, por exemplo, o astro compartilhou registros do kit de tratamento em seu Instagram enquanto recebia terapia de compressão a frio. Inclusive, o técnico Maresca tem mostrado otimismo no retorno do craque: “Ele está melhorando bem”.