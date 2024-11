Santos x CRB, ao VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 17/11, acontece o jogo da volta olímpica para o Santos, campeão antecipado da Série B do Brasileiro, após o tropeço do Novorizontino para o Paysandu neste sábado. Às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, o Peixe receberá o CRB. Com 68 pontos, o líder não pode mais ser alcançado pela concorrência. Já os alagoanos, com 39 pontos, têm um jogo decisivo: caso vençam, escapam de vez do risco de rebaixamento e empurram Ponte Preta e Ituano para a Série C.

Enfim, é um jogo para não se perder. Por isso, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira. A Jornada Esportiva começa às 14h30 (de Brasília), com um pré-jogo sob o comando de Marcus Cassino, que também estará na narração.