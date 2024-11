Prisão de Robinho recebe mais um voto do STF; veja o painel

Desse modo, até o momento, o painel tem 5 votos a favor da prisão e 1 contra. Além da ministra Cármen Lúcia, outros quatro consideram a cadeia necessária: Luiz Fux (relator), Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Cristiano Zanin. O único que defendeu a libertação do ex-craque, no plenário virtual do STF, foi o ministro Gilmar Mendes.

Ao apresentar seu voto, Cármen Lúcia disse que mulheres em todo o mundo são submetidas a crimes do tipo que Robinho cometeu, “causando agravo de inegável intensidade a quem seja a vítima direta, e também a vítima indireta, que é toda e cada mulher do mundo, numa cultura que ainda se demonstra desgraçadamente presente de violação à dignidade de todas”.

E ela acrescentou: “A impunidade pela prática desses crimes é mais que um descaso, é um incentivo permanente à continuidade desse estado de coisas de desumanidade e cinismo, instalado contra todas as mulheres em todos os cantos do planeta”.

Robinho está na prisão desde março de 2024

Em 2017, a Justiça italiana condenou Robinho a 9 anos de prisão por crime de estupro, já que, de acordo com as investigações, ele violentou uma jovem albanesa em 2013. Como o atleta voltou ao Brasil, a Itália pediu à Justiça brasileira a homologação da sentença para execução da pena. Com isso, Robinho está preso desde 21 de março de 2024. Os advogados tentam a libertação do ex-jogador para que ele aguarde fora da cadeia pelo julgamento de todos os recursos possíveis no Brasil.