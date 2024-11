Haaland faz três na goleada da Noruega, que sobe de divisão na Liga das Nações

Artilheiro, neste 5 a 0, faz mais um hat trick e é artilheiro do torneio. Assim, Seleção se garante na elite da próxima Nations Crédito: Jogada 10

Neste domingo (17/11), sob o comando de Haaland, a Noruega goleou o Cazaquistão por 5 a 0, em jogo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga B da Liga das Nações. Haaland, estrela do Manchester City, brilhou ao marcar três gols. Sorloth, atacante do Atlético de Madrid, e Nusa, apoiador do RB Leipzig, também se destacaram: o primeiro marcou um gol, e o segundo não apenas fez sua parte no ataque, mas também foi o responsável por criar as jogadas dos outros três gols noruegueses. Com essa vitória, a Noruega terminou em primeiro lugar no Grupo 3 da Liga B, garantindo assim sua classificação à Liga A, a elite da competição. A seleção se beneficiou do tropeço da Áustria, que ficou no empate por 1 a 1 com a Eslovênia, terminando a fase de grupos com 13 pontos. Como resultado, os austríacos terão que disputar uma repescagem contra o segundo colocado da Liga A para garantir sua vaga na elite da competição.

Haaland brilha novamente O jogo começou com a Noruega pressionando, e aos 23 minutos, o time saiu na frente. O zagueiro cazaque Kassym errou na saída de bola e deu um presente para Nusa. Este avançou até a entrada da área e disparou um chute. O goleiro Pokatinov fez uma defesa parcial. Mas a sobra ficou com Haaland, que, com a calma de um artilheiro, bateu de primeira e abriu o placar. O gol foi uma recompensa justa para a Noruega, que naquele momento já havia finalizado nove vezes contra apenas duas tentativas sem perigo do Cazaquistão. Além disso, a Noruega já vencia também na estatística de escanteios, com 7 a 2. Aos 37 minutos, Haaland fez o segundo gol da Noruega, após escorar um cruzamento preciso de Nusa vindo da esquerda. Este foi o sexto gol de Haaland na competição, o que o colocou na liderança da artilharia da Liga B. Já aos 41, Sorloth ampliou a vantagem, completando uma nova jogada de Nusa pela esquerda. O atacante do Atlético de Madrid finalizou com precisão e fez 3 a 0 para os noruegueses.