Gabigol é reintegrado ao elenco do Flamengo após conversa com Braz

Atacante esteve presente em atividade do Rubro-Negro, no Ninho do Urubu, em preparação para o embate com o Cuiabá

Reviravolta! O atacante Gabigol foi reintegrado ao elenco do Flamengo e participou do treino no Ninho do Urubu, na manhã deste domingo (17). O camisa 99 retorna após nova conversa com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Mesmo assim, a presença do ídolo no compromisso seguinte do Rubro-Negro ainda é uma dúvida.

As conversas entre o jogador e o dirigente ocorreram após o empate com o Atlético em jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro e neste sábado. A propósito, a diretoria do Flamengo decidiu pela ausência de Gabigol na lista de relacionados com a justificativa de “manter a harmonia no elenco”. Posteriormente, surgiram rumores de que ele teria ficado insatisfeito após ser substituído no segundo jogo da decisão da Copa do Brasil.