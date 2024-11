Corinthians convida técnico da Holanda para assistir Memphis

Timão enviou um convite formal para Ronald Koeman vir na Neo Química Arena e avaliar desempenho do jogador e nível do futebol brasileiro

O Corinthians enviou um convite para o técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, assistir uma partida do clube na Neo Química Arena. O objetivo é que o treinador consiga observar mais de perto as atuações da estrela Memphis Depay. O Timão, aliás, acredita que a visita do comandante possa acontecer ainda neste ano.