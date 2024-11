Zubeldía tem mais um desfalque na preparação do São Paulo

Treinador do tricolor não contou com a Wellington Rato na atividade deste sábado (16) e pode ter cinco desfalques contra o Bragantino Crédito: SaoPauloFC.net

O São Paulo realizou um coletivo aberto aos sócios-torcedores na manhã deste sábado (16), no CT da Barra Funda. A atividade faz parte da preparação do Tricolor para o confronto contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (16), às 16h30, no Nabi Abi Chedid. Além da ausência de Calleri, que não participou dos treinamentos ao longo da semana, Luis Zubeldia também não pode contar com o meia Wellington Rato. O Tricolor não informou o motivo da ausência da dupla. Só se sabe que o atacante argentino faz trabalhos internos CT.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com isso, o São Paulo soma cinco ausências que podem ser problemas para o confronto em Bragança Paulista. Além de Rato e Calleri, Zubeldía não conta com o zagueiro Arboleta, que trata um trauma na perna direita e tenta se recuperar a tempo. Na lateral-esquerda, Wellington e Jamal Lewis, que retornou após a vitória da Irlanda do Norte sobre Belarus, estão lesionados.