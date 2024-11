Santos busca contratação de Danilo Barbosa

Com o acesso garantido e o título da Série B encaminhado, o Santos já se planeja para 2025. Dessa forma, monitora o mercado e já definiu o primeiro alvo: Danilo Barbosa, volante do Botafogo. O meio-campista tem contrato com o Glorisoso válido até junho do ano que vem, e, portanto, pode assinar um pré-contrato já em janeiro.

O Santos quer contar com o volante já para a pré-temporada, que deve começar no dia 3 de janeiro. O Peixe estuda oferecer um valor para que o Botafogo libere o atleta logo na virada do ano, mas o Glorioso só pensará nisso ao final da temporada. Vale lembrar que o Bota lidera o Brasileirão e está na final da Libertadores. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Vagner Frederico.