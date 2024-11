Pablo Maia vai encurtar férias para voltar mais rápido ao São Paulo

O São Paulo espera ganhar um ”reforço interno” para a pré-temporada de 2025. Afinal, o volante Pablo Maia vem se recuperando de uma lesão sofrida na coxa esquerda e vive a expectativa de voltar a trabalhar com seus companheiros no ano que vem. Para acelerar o processo, o jogador vai encurtar suas férias para poder voltar a ser opção de Zubeldía o mais rápido possível.

O volante passou por uma cirurgia na coxa esquerda para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda após se lesionar em um treinamento no CT da Barra Funda. No momento, Pablo Maia vem se limitando a trabalhos com fisioterapeutas do São Paulo e ainda não treina com o restante do elenco.

O Tricolor vai entrar de férias no dia 9 de dezembro, um dia depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Contudo, Pablo Maia vai tirar um período de descanso menor em comparação ao seus companheiros. A ideia é que ele tenha 100% de condições físicas para trabalhar com o restante do grupo que vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, em 2025.

É claro que Pablo Maia ainda não terá a mesma desenvoltura que os demais jogadores do São Paulo no início da pré-temporada. Por isso, o clube já trabalha com a possibilidade de o volante ainda não ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía nos amistosos nos Estados Unidos. Aliás, o Tricolor deve utilizar o início do Campeonato Paulista para dar minutos ao atleta para ganhar ritmo.

Por fim, também existe a expectativa de Zubeldía contar novamente com sua dupla de volantes titular. Alisson voltou a atuar contra o Athletico Paranaense, na última rodada e agora espera também o retorno de Pablo Maia.