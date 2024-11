Corinthians terá estádio lotado contra o Cruzeiro

Torcida do Timão já reservou as cerca de 45 mil entradas para o duelo da próxima quarta-feira, na Neo Química Arena Crédito: Jogada 10

A torcida do Corinthians reservou os cerca de 45 mil ingressos disponíveis para a partida contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira (20), na Neo Química Arena, às 11h. No entanto, caso as reservas não sejam pagas, os ingressos retornarão às vendas. O duelo entre Corinthians e Cruzeiro abrirá a 34ª rodada do Brasileirão. O Timão soma 41 pontos. Portanto, se vencer, chegará aos 44 e praticamente se assegura na Série A de 2025, afinal, 45 é o “número mágico” para a permanência. O Alvinegro, inclusive, vem de quatro vitórias e um empate nas últimas cinco partidas na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o Corinthians olha com carinho para o duelo pelo fato de ser o último jogo do Cruzeiro antes da final da Sul-Americana (23/11). Assim, a Raposa deve poupar jogadores. Por fim, o Timão ainda sonha com uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, o que, de quebra, também classificaria a equipe paulista para a Copa do Brasil.