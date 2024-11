VP dá novos detalhes sobre possível venda da SAF do Vasco

Felipe Carregal, vice-presidente jurídico, responde à perguntas dos torcedores em quadro divulgado pelo clube no YouTube Crédito: Jogada 10

Mesmo após a longa entrevista do presidente Pedrinho, na última quinta (14), o Vasco divulgou em seu canal no YouTube, nesta sexta-feira (15), o primeiro dos vídeos referentes às dúvidas enviadas por torcedores sobre a reestruturação que o clube passa. Ao lado da apresentadora Vanessa Riche, o VP jurídico do clube, Felipe Carregal, deu novos detalhes sobre a venda da Vasco SAF. Segundo ele, corroborando com o que Pedrinho afirmou na coletiva em São Januário, o objetivo atual é vender a Sociedade Anônima de Futebol vascaína a um novo investidor. Carregal confirma que há sondagens, porém explica que este processo está apenas no início.

Carregal confirma que há sondagens, porém explica que este processo está apenas no início.

"Sim, nós temos a intenção de vender para um novo investidor. Isso o presidente (Pedrinho) sempre se manifestou nesse sentido. Então, sim, nós temos a intenção de vender a participação da Vasco SAF para um novo investidor", disse, antes de explicar em que pé está o processo.

“Em relação a como está esse processo, nós recebemos algumas sondagens, nada concreto. Não existe proposta na mesa até o momento. Isso faz parte do processo. É um processo que não pode ser feito de forma rápida. Da sondagem até a concretização do negócio existe um oceano. E a gente tem que navegar esse oceano de forma tranquila para que erros no passado não sejam cometidos novamente”. LEIA MAIS: Pedrinho revela que há conversas com investidores para o Vasco Alerta à torcida O VP aproveitou para alertar ao torcedor sobre falsas promessas. O Vasco, segundo ele, contratou uma empresa que fará a triagem dos investidores que, porventura, se interessarem na SAF cruz-maltina.

“Fazer um esclarecimento para o torcedor, acho que é importante, porque volta e meia surge na imprensa: “Está se vendendo para A. Está se vendendo para B. O Vasco recusou proposta de C”. Isso tudo é especulação! O torcedor tem que entender que, por trás dessas especulações, existem interesses pessoais. Quem fomenta isso tem algum interesse. Mas no final da história, esse tipo de especulação só prejudica o processo e o Vasco. O Vasco contratou um escritório renomado em Brasília que está tocando essa parte. Qualquer investidor que demonstrar interesse no Vasco, a porta de entrada é esse escritório. Ele foi contratado exatamente para isso, para fazer uma triagem, começar as negociações e, no final desse processo seletivo, o Vasco encontre o melhor investidor”, revelou. A-CAP e Vasco Ele também respondeu sobre a A-CAP, empresa que controla os ativos da 777 Partners após a insolvência da empresa estadunidense. Segundo Carregal, a controladora não pode optar por vender sua parte sem avisar ao Vasco. “Não pode (vender sem avisar ao Vasco). Ainda mais considerando que A-CAP é parte estranha na relação jurídica entre 777 (Partners) e Vasco. E aí, considerando ainda também que existe um tribunal arbitral já constituído, então qualquer operação que envolva a venda dessas ações necessariamente tem que passar por esse tribunal”, encerrou.