São Paulo prioriza pré-temporada e pode ter ‘mistão’ no Paulista

O São Paulo definiu que vai priorizar sua pré-temporada nos Estados Unidos no início de 2025 . O Tricolor não deve mudar sua programação, mesmo com a antecipação do calendário de 2025. Assim, o clube cogita iniciar o Campeonato Paulista com time misto. Mas tudo vai depender da Libertadores.

Isso porque o São Paulo tem um acordo com a Federação Paulista de Futebol o adiamento da primeira rodada do Paulistão. Para isso, o Tricolor precisa se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. Aliás, a FPF também iria adiar a segunda rodada da equipe no estadual. Assim, o Soberano iria estrear na competição apenas no dia 23 de janeiro.

A ideia seria de usar as duas datas que estariam disponibilizadas para a pré-Libertadores, para jogar as partidas atrasadas do Campeonato Paulista. Contudo, tudo vai depender da posição final do São Paulo no Campeonato Brasileiro e se conseguirá essa vaga direta na fase de grupos.

Contudo, mesmo se não conseguir evitar a pré-Libertadores, o São Paulo deve manter sua programação nos Estados Unidos. A ideia é ter força máxima no primeiro duelo da FC Series, contra o Cruzeiro. Depois, alguns jogadores, nenhum do time titular, vão retornar ao Brasil para iniciar a preparação para a estreia no Paulistão, que não terá jogos adiados.

O São Paulo viaja com todos os atletas para os Estados Unidos no dia 8 de janeiro, data da reapresentação. O Brasileirão termina no dia 7 de dezembro e os atletas terão 30 dias de férias.