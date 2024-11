Santos treina bola parada, e Carille define time para o jogo do título

Peixe enfrentará o CRB, neste domingo (17), no último jogo em casa na atual temporada e também pode faturar conquista da Série B

O Santos segue se preparando para o duelo contra o CRB, válido pela 37ª rodada da Série B, que acontece neste domingo (17), na Vila Belmiro. Com o acesso já garantido, o Peixe agora busca o título da competição nacional.

Carille, aliás, também deu ênfase à preparação física para manter o ritmo da equipe nos dois jogos restantes da Série B. Depois, o elenco trabalhou bolas paradas, com destaque para Otero, autor de um golaço no jogo do acesso contra o Coritiba.

Todavia, para confirmar o título neste domingo, o Santos precisa vencer o CRB. Caso o Novorizontino não vença o Paysandu neste sábado (16), o Peixe já entrará em campo com a taça garantida. O provável time, portanto, que pode confirmar a conquista da Série B é: Gabriel Brazão; Hayner, João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

