Rômulo segue sem espaço e é um dos reforços com menos minutos em 2024

Meia não entra em campo há seis jogos e deve terminar a temporada com poucas chances de impressionar Abel Ferreira Crédito: Jogada 10

Contratado com enorme expectativa, o meio-campista Rômulo vem perdendo cada vez mais espaço no Palmeiras. O jogador chegou em abril deste ano, mas vem enfrentando grande concorrência no setor e está sem entrar em campo há seis jogos. Assim, ele deve terminar a atual temporada sem chances de apresentar seu futebol para Abel Ferreira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A última vez que Rômulo entrou em campo foi há mais de um mês. Na oportunidade, ele saiu do banco de reservas aos 48 minutos do segundo tempo do jogo contra o Vasco, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mané Garrincha. O Verdão venceu por 1 a 0, mas o meio-campista pouco tocou na bola para mostrar algo de diferente.

O jogador já foi elogiado por Abel Ferreira e sua comissão técnica pelo compromisso nos treinos, mas foi atrapalhado por dois fatores no Palmeiras. A primeira foi a concorrência. O jogador chegou para ser reserva imediato de Raphael Veiga, mas viu o Verdão contratar Maurício e Felipe Anderson na janela de transferência do meio do ano. A disputa, portanto, aumentou. Além disso, dias após seu primeiro e único jogo como titular, diante do Criciúma, ele sofreu uma contusão na coxa direita e ficou fora da equipe por cerca de um mês. A chegada das contratações e a lesão fizeram com que ele perdesse um pouco da adaptação com o treinador e o restante dos companheiros. Com a queda precoce na Libertadores e na Copa do Brasil, Rômulo viu suas chances de ganhar uma oportunidade diminuírem. Afinal, o Verdão costuma mesclar os jogadores quando está em mais de uma competição, mas, no momento, está apenas no Brasileirão.