Roger qualifica elenco com joias da base em seu trabalho de destaque no Inter

Treinador do Colorado deu espaço para três jogadores oriundos da base que já estavam no profissional e promoveu a integração de mais dois

Simultaneamente a sua chegada no comando, o grupo precisou realizar suas atividades no centro de treinamento da base, o Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Até porque o CT Parque Gigante passou por obras depois dos prejuízos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio. Assim, o comandante aproveitou a oportunidade para conhecer os processos, criar um relacionamento com os profissionais que atuam nas categorias inferiores. Além de identificar e monitorar os jovens, os quais avaliou terem condições de qualificar o grupo principal.

Roger Machado vem fazendo ótimo trabalho no Inter no Campeonato Brasileiro. Contudo, o treinador destaca-se também pelo aproveitamento dos atletas da base. No segundo semestre de 2024, cinco garotos oriundos das categorias inferiores foram aproveitados pelo comandante colorado. Entre eles, os meio-campistas Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Luis Otávio, além dos atacantes Lucca Drummond e Ricardo Mathias.

Roger se especializa em trabalho com a base do Inter

Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Lucca Drummond já estavam no elenco profissional antes da sua chegada. O primeiro deles até engatou uma sequência como titular sob o comando do técnico. Até perdeu esta condição pelo bom momento de Bruno Tabata, mas ainda é cercado de bastante expectativa. Assim, tanto para fornecer benefícios esportivos e financeiros para o Colorado.

Em seguida, o técnico promoveu a integração do volante Luis Otávio e do atacante Ricardo Mathias, que somente atuavam na base. Após a liberação para os profissionais retornarem aos trabalhos no CT Parque Gigante, Roger continua observando o trabalho que é feito nas categorias inferiores. Prova disso é que visita o centro de treinamento Morada dos Quero-Queros nas ocasiões em que não comanda as atividades.

Inclusive, o treinador do profissional entende que este trabalho de integração é essencial para motivar as promessas do clube. Ainda por cima, ele tem o hábito de convocá-los para completar os treinos da equipe principal. Além disso, com o objetivo de potencializar este cenário, o Inter já planeja construir um vestiário específico para os garotos da base.