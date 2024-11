Mirassol marca no fim e empata com Operário pela Série B

O Mirassol conquistou um importante resultado na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (15), a equipe do interior paulista marcou no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. No entanto, não tem mais chances de ser campeão da Série B. De quebra, o resultado eliminou qualquer possibilidade do Fantasma de subir de divisão.