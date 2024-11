Meia destaca reta final do Paysandu e celebra permanência na Série B

Papão conseguiu se livrar do risco de rebaixamento com duas rodadas de antecedência. Brendon comemora desempenho da equipe

O Paysandu vai disputar a Série B do Brasileirão em 2025. Com a vitória por 1 a 0 em cima do Brusque, o clube não corre mais riscos de ser rebaixado. Assim, confirmou sua permanência na competição de forma antecipada, com duas rodadas de antecedência. Meia do Papão, Brendon celebrou o fim da luta contra o rebaixamento e ressaltou o empenho da equipe para garantir a pontuação necessária com um triunfo dentro de casa, no Estádio Curuzu.

“É um momento muito especial, uma recompensa pelo esforço de todos no grupo. Conseguimos superar as dificuldades que passamos e mostramos a força da nossa equipe. E confirmar a permanência diante da nossa torcida deixa tudo ainda melhor. Nossos torcedores mereciam essa resposta, e é muito gratificante ver o resultado do nosso trabalho duro”, declarou.