Juventus rescinde contrato com Paul Pogba

A Juventus anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, a rescisão de contrato com Paul Pogba. O meio-campista francês agora está livre para assinar com outro clube a partir do final do mês, embora esteja suspenso por doping até março do próximo ano.

Pogba retornou à Juventus em junho de 2022, sem custos, vindo do Manchester United. Ele já havia jogado pelo clube italiano entre 2012 e 2016.