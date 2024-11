Holanda x Hungria: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

A bola volta a rolar pela 5ª rodada da Liga das Nações. Neste sábado (16), a Holanda recebe a Hungria às 16h45 (de Brasília), na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã. As equipes estão empatadas na tabela e prometem uma partida equilibrada na casa do Ajax, em busca da classificação para as quartas de final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).