Grêmio fará logística especial para contar com trio de convocados contra o Juventude

O Grêmio planejará uma logística especial para contar com os jogadores convocados no duelo contra o Juventude, na próxima quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para as 19h (de Brasília), na Arena do Tricolor Gaúcho.

Os atletas convocados são o paraguaio Villasanti, o venezuelano Soteldo e o chileno Aravena, que chegarão na madrugada do dia do duelo. Assim, todos os convocados para esta data FIFA estarão à disposição de Renato Gaúcho. Um avião de Celso Rigo, empresário e parceiro do clube, fará o transporte dos jogadores.