Corinthians vence o Palmeiras e sai na frente na primeira final do Paulista Feminino

O Corinthians foi melhor em campo na maior parte do jogo. O gol, aliás, saiu aos sete minutos de jogo, em boa jogada do Timão.

O efeito disso, contudo, foi aos sete minutos. Gabi Zanotti recebeu o passe de Millene. Ela estava próxima à marca do pênalti e só teve trabalho de soltar o pé para abrir o marcador.

O Palmeiras, aliás, encontrava claras dificuldades para sair trocando passes. As tentativas, no entanto, quase sempre frustradas ajudavam o Corinthians ,que era agressivo. Aos 29, o Timão criou nova boa oportunidade e parou na trave.

Palmeiras melhora

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras conseguiu melhorar consideravelmente e já era mais efetivo no ataque. No entanto, o Corinthians conseguia se defender com qualidade e a maior efetividade do Verdão não representava problema. O Corinthians, aliás, controlou o jogo com qualidade e levou a vitória para o segundo jogo da final.