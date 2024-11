Corinthians consegue adiamento de julgamento de quarteto no STJD

Yuri Alberto, Cacá, Emiliano Díaz e Fabinho Soldado foram punidos por confusão contra o Flamengo no Brasileiro. Timão busca acordo

O Corinthians conseguiu adiar o julgamento de Yuri Alberto, Cacá, Emiliano Díaz e Fabinho Soldado. O quarteto seria julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última quinta-feira (14/11) por conta de uma confusão que rolou no final do jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no dia 1° de setembro.