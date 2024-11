Verón tem pré-acordo para investimento milionário no Estudiantes

Com assinatura de contrato, negócio vai para aprovação dos sócios em assembléia

O Estudiantes pode ficar mais perto de obter um valioso aporte financeiro através do empresário norte-americano Foster Gillett. De acordo com informações do diário argentino ‘Olé’, a assinatura de um pré-contrato pelo investimento de 150 milhões de dólares (R$ 868 milhões, na atual cotação) deve ocorrer ainda nesta terça-feira (14).